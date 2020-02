Amsterdam will Verkauf von Cannabis an Touristen verbieten

Amsterdam sagt dem Kiffer-Tourismus den Kampf an: Die Bürgermeisterin der niederländischen Hauptstadt möchte den Verkauf von Cannabis an Touristen verbieten.

Bürgermeisterin will weniger Touristen

Der britischen Zeitung "The Sun" zufolge, habe die Bürgermeisterin eine Studie in Auftrag gegeben, um zu zeigen, welche Rolle der Konsum von Gras und Haschisch für Touristen in Amsterdam spielt. Das Ergebnis bekräftigte die Meinung der 53-Jährigen, denn 42 Prozent gaben an, die Stadt nur noch viel seltener Besuchen zu wollen, sollten diese Bestimmungen in Kraft treten. Zwölf Prozent gaben an, nie wieder nach Amsterdam zu reisen, wenn sie kein Marihuana kaufen dürften.