AMS: Geringste Arbeitslosenquote seit 21 Jahren

Beim AMS zeigt man sich zufrieden. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklungen im ersten Halbjahr 2022 sank die Zahl der Arbeitslosen deutlich.

"Im Jahresschnitt lagen wir bei etwa 8900 Arbeitslosen. Diese Zahl war zuletzt Im Jahr 2008 so niedrig. Auch die Arbeitslosenquote ist gesunken, da lagen wir im Jahresschnitt bei fünf Prozent. Zuletzt war die Quote geringer vor 21 Jahren", resümiert Bernhard Bereuter, Landesgeschäftsführer vom AMS Vorarlberg, das Jahr 2022.

Fachkräfte durch Lehre

"Wir haben für dieses Jahr beim AMS einen Schwerpunkt gesetzt. Wir wollen Pioniere sein im Bereich der Qualifizierung von Menschen ohne Ausbildungsabschlüsse. Das bedeutet, dass wir das Potential an Personen mit maximal Plichtschulabschluss Richtung Lehre führen möchten", erklärt Bereuter. Rund 46 Prozent aller Vorgemerkten würden in diese, größte Gruppe fallen. Auch die Arbeitslosigkeit sei in dieser Gruppe am höchsten, nämlich 14 Prozent. Das verstärkte Augenmerk auf die Lehre soll die heimische Wirtschaft unterstützen. Die offenen Stellen sollen mit dem ausgebildeten Personal abgedeckt werden. Der Großteil falle dabei auf Metall- und Elektroberufe.