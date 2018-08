Amnesty fordert von der Türkei Verstöße in Afrin zu beenden

Amnesty International fordert von der Türkei, umgehend die "schweren Verstöße" durch verbündete syrische Rebellen in der besetzten Region Afrin zu beenden. Die Menschenrechtsorganisation kritisierte in einem Bericht, die Einwohner von Afrin seien seitens der protürkischen Milizen willkürlichen Festnahmen, Folter und Verschleppung sowie der Enteignung und Plünderung ihres Besitzes ausgesetzt.

Laut Amnesty berichteten ihre Quellen von mindestens 86 Fällen, in denen Einwohner unter dem Vorwurf von Verbindungen zur YPG-Miliz festgenommen, gefoltert oder verschleppt worden seien. Viele Einwohner klagten zudem, dass ihre Häuser geplündert, von der Armee konfisziert oder von Flüchtlingen aus anderen Gebieten Syriens besetzt worden seien. Auch habe die Armee Schulen besetzt, so dass Kinder am Schulbesuch gehindert würden.

Amnesty warf aber auch der YPG-Miliz vor, geflohene Einwohner aus Afrin an der Rückkehr zu hindern. So habe die YPG die Straßen aus der angrenzenden Region Al-Shahba gesperrt, wohin tausende Menschen während der Kämpfe geflohen seien, so dass Rückkehrwillige den beschwerlichen Weg über die Berge nehmen müssten. Die syrische Regierung wiederum hindere Kranke daran, sich in anderen Regionen behandeln zu lassen, kritisierte Amnesty.