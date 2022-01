Amira Pocher: "Habe sehr viel geweint"

Das sind keine guten Nachrichten: Amira Pocher scheint es aktuell gar nicht gutzugehen.

Video: "Habe sehr viel geweint"

all

all

self

self

Amira Pocher, die Gattin von Comedian Oliver Pocher, deutet einen schlimmen Vorfall an. Schon seit einigen Tagen ist die Ehefrau von Oliver Pocher auffallend zurückhaltend in den sozialen Medien. "Es wird eh rauskommen", sagt die 29-Jährige in dem Video.