Amateurfinale Bregenz gegen Hohenems im Stream&Ticker

SW Bregenz und Jubilar Hohenems treffen im Duell um den Vorarlberger Amateurmeistertitel in Lauterach aufeinander.

Der Ticker vom Finale Bregenz vs Hohenems

Letzter Höhepunkt in dieser Saison im Vorarlberger Amateurfußball. 2000 Euro Siegprämie warten nach Zima FC Rotenberg auf den zweiten Sieger der Vorarlberger Amateurmeisterschaft. Im großen Finale, heute ab 19 Uhr in Lauterach, stehen sich die zwei mit Abstand stärksten Ländle-Amateurvereine in dieser Saison SW Bregenz und VfB Hohenems gegenüber.