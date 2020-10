Amanda Salzgeber probt schon das WC-Feeling

Die erst 18-jährige Bartholomäbergerin war als Vorläuferin zum WC-Auftakt in Sölden am Start

"War schon ganz ok und passt", schrieb die erst 18-jährige Montafonerin Amanda Salzgeber, Tochter von Head Rennsportdirektor Rainer Salzgeber und Gold Anita Wachter-Salzgeber in ihrem Social-Media Auftritt. Die große Zukunftshoffnung im ÖSV-Schisport für die kommenden Jahre war als Vorläuferin auf dem so schwer befahrbaren Hang zum WC-Auftakt am Rettenbach-Ferner zweimal am Start und machte eine gute Figur. Amanda Salzgeber wird heuer vermehrt im Europacup starten und hofft dort auf gute Leistungen und Ergebnisse.