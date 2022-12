Am Wochenende kommt der Schnee ins Ländle

In höheren Lagen liegt schon etwas Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt weiter und bald soll es bis in die Täler hinab schneien.

Das Bödele in Schwarzenberg zeigte sich bereits am Mittwoch weiß angezuckert. Mancherorts sieht man allerdings noch Gras aus dem Schnee hervorlugen. Das könnte sich bald ändern. Und auch bis in die Täler könnte es schneien.

Schnee und Regen am Freitag

Zu Maria Empfängnis am Donnerstag bleibt es noch über weite Strecken wolkenlos. Es bleibt jedoch relativ kalt. Am Freitag ist vor allem in den nördlichen Landesteilen zeitweise mit unergiebigem Schneefall, am Bodensee mit Regen zu rechnen.