Am Wochenende ist Schluss mit Sommer

Bis zum Wochenende sind nochmal sommerliche Temperaturen möglich - dann dürfte die heiße Phase vorbei sein.

Der Dienstag bleibt auch am Nachmittag eine Mischung aus Sonne und Wolken. Gegen Abend können die Quellwolken aber zu gewittrigen Regenschauern werden. Bis zu 25 Grad sind möglich.

Mittwoch

Am Mittwoch wird dann für den ganzen Tag Sonne vorhergesagt. Die Restwolken und der Nebel der Nacht lockern bereits am Vormittag auf und sorgen für Sonnenschein. Nur in den Tälern könnten sich über den Tagesverlauf einige Quellwolken bilden - es soll aber trocken bleiben. Es werden Höchstwerte von bis zu 27 Grad vorhergesagt.

Donnerstag

Auf einen wolkenlosen Tag dürfen sich die Vorarlberger am Donnerstag freuen. Die Wolken sollen sich in der Früh schnell verziehen, bis zu 31 Grad ist möglich. Ähnlich geht es auch am Freitag weiter. Quellwolken am Nachmittag lösen sich laut Prognosen schnell wieder auf - das Thermometer könnte bis auf 33 Grad klettern.

Wochenende

Am Samstag folgt dann der Wetterumschwung. Nach Föhn und 26 Grad am Vormittag soll es bereits ab Mittag die ersten Schauer und Gewitter geben, die sich am Nachmittag über das ganze Land verteilen. Ähnlich sehen auch die Prognosen für Sonntag aus.