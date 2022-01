Am Sonntag ist Familienskitag

Am Sonntag landen das Land Vorarlberg und die Fachgruppe Seilbahnen Familien wieder zum Skifahren ein.

Das Land Vorarlberg und die Fachgruppe Seilbahnen der Wirtschaftskammer laden auch diesen Winter zum vergünstigten Pistenspaß mit dem Familienpass. Der Vorarlberg >>bewegt Familienskitag findet am Sonntag, 23. Jänner 2022, wieder in allen Vorarlberger Skigebieten statt. Gegen Vorlage des Vorarlberger Familienpasses – Karte oder digital auf dem Smartphone – gibt es das Tagesticket für die ganze Familie um 25 Euro.

Neues Zusatzangebot des Skilehrerverbandes

Schutzmaßnahmen einhalten

Selbstverständlich sind am Vorarlberg >>bewegt Familienskitag alle Corona bedingt notwendigen Schutzmaßnahmen zu befolgen. Während der Fahrt mit Gondeln und Sesselliften mit Haube ist das Tragen einer FFP2-Maske ab 14 Jahren vorgeschrieben (bis zum vollendeten 6. Lebensjahr besteht keine Maskenpflicht, bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist ein Mund-Nasen-Schutz ausreichend). Besonders beim Anstellen ist der Abstand einzuhalten. Wegen der Covid-19-Pandemie sind nicht alle Lifte in Betrieb. Es gilt eine 2G-Pflicht für die Beförderung mit einer Seilbahn zu touristischen Zwecken. Der 2G-Nachweis wird beim Ticketverkauf kontrolliert. Ski Arlberg: In St. Anton/St. Christoph erhält ihr keinen Skipass für den Familienskitag.