Am.puls bietet zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs an

Gewappnet für den Notfall: In einem zweitägigen Kurs wird Erste Hilfe von A bis Z nach den neuesten Richtlinien des Österreichischen Roten Kreuz vermittelt.

Außerdem entspricht dieser Kurs der gesetzlichen Auflage zur Ausbildung der*des „Betrieblichen Ersthelfers*in“. Aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes muss in Arbeitsstätten und auf Baustellen auch bei weniger als fünf Beschäftigten ein*e Ersthelfer*in bestellt werden.

Begrenzte Teilnehmer*innen-Zahl

Der Kurs findet am Dienstag, 4. Mai und Mittwoch, 5. Mai 2021, jeweils von 8 bis 17 Uhr bei der Offenen Jugendarbeit Dornbirn statt und kostet 70 Euro. Am Ende des Kurses wird ein Zertifikat mit den persönlichen Daten ausgestellt. Daher bitte bei der Anmeldung Name, Wohnadresse, Geburtsdatum, SVNR und Arbeitgeber angeben.