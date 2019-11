"Am Garnmarkt" in Götzis wird in Teilbereichen vergrößert

Die Montfort Investment GmbH errichtet um rund eine Million Euro zwei Anbauten - der eine dient der Vergrößerung von MANGA Gastronomie - der andere ist für einen weiteren Standort des Wäscheherstellers Palmers in Vorarlberg vorgesehen.

Das Areal "Am Garnmarkt" in Götzis erhält in den kommenden Monaten in Teilbereichen eine bauliche Erweiterung. So wird die Montfort Investment GmbH im Bereich des Standortes der Drogeriekette Müller und von MANGA Gastronomie zwei Erweiterungen des Gebäudebestandes in Richtung des Fußgängerbereiches vornehmen. Ein diesbezügliches Vorhaben bestätigte Bernhard Ölz, Vorstandsvorsitzender der PRISMA Holding AG, auf wpa-Anfrage. PRISMA gehört zusammen mit anderen Investoren zu den größeren Miteigentümern der Montfort Investment GmbH.