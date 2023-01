Am Ende waren es nur zwei statt drei Punkte

Sieg in der Verlängerung für den EC Bregenzerwald gegen Meran.

Endlich wieder ein volles Line Up. 22 Namen waren auf Seiten der Wälder im so wichtigen Spiel gegen den HC Meran zu finden. Allen voran die beiden Rückkehrer Fabian Ranftl und Topscorer Roberts Lipsbergs. Dies machte sich bereits in den Anfangsminuten bemerkbar. Die Hausherren übten von Beginn weg Druck auf den gegnerischen Kasten aus, eine Strafe gegen Moritz Matzka bremste den Sturmlauf schließlich. Bei Überzahl agierten die Gäste dann zu harmlos und stellten kein Problem für Felix Beck dar. Klingeln sollte es erst später hinter Routinier Cloutier. Roberts Lipsbergs zeigte sein Können am Stock aus kurzer Distanz und netzte in der 9. Minute zum 1:0 ein. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.)

Im letzten regulären Abschnitt überschlugen sich die Ereignisse aus punktetechnischer Sicht. Gerade mal 38 Sekunden waren gespielt, als Borgatello für die Südtiroler ausglich. Vier Zeigerumdrehung später entfloh Chiodo der Wälder Verteidigung und gewann auch das Direktduell mit Felix Beck. Plötzlich liefen die Hausherren einem Rückstand hinterher und fanden schließlich durch Waltteri Lehtonen in 54. Minute einen Weg, diesen zu egalisieren. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Mit neuer Energie rollten die Angriffswellen der Gastgeber auf das Gehäuse von Cloutier zu, bis es Roberts Lipsbergs erneut schaffte, den Schlussmann zu knacken. (58. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Doch die Freude über die Führung währte gerade einmal 50 Sekunden. Colella stellte in den Schlussminuten auf 3:3, verschaffte seinem Team somit den ersten Punkt in der Zwischenrunde. Den Zusatzzähler sicherten sich aber die Wälder. Waltteri Lehtonen erlöste die Fans in der 63. Minute mit dem Gamewinner. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Am Donnerstag findet gleich das Rückspiel in Meran statt, bevor der ECB am Samstag im Messestadion wieder Heimrecht genießt. Für das Aufeinandertreffen mit dem EC KAC Future Team gibt es in Kooperation mit der NEUE – Vorarlberger Tageszeitung in der heutigen Sonntagsausgabe einen Gutschein für Gratis Eintritt.