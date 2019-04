"Am Arsch vorbei": Thomas Gottschalk nach seinem Ehe-Aus

Thomas Gottschalk hat sich in seiner eigenen Radio-Show hat jetzt zum Ehe-Aus geäußert.

Nun äußerte sich der 68-jährige Moderator in seiner Radioshow beim Bayerischen Rundfunk zu den Berichten über das Ende seiner Ehe und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. “Die Leser irgendwelcher Weiberzeitungen gehen mir wirklich am Arsch vorbei – und was die im Moment alles lesen müssen.” Er wisse auch nicht, was “man im Leben richtung und was falsch macht”. Die Fans müssen sich über Deutschland bekanntesten Moderator allerdings keine Sorgen machen, es gehe ihm gut.