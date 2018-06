Alwin Lehner im Alter von 86 Jahren gestorben

Alpla-Gründer Alwin Lehner verstarb am Dienstagabend im Alter von 86 Jahren.

Im Kreise seiner Familie ist der Gründer des größten Vorarlberger Unternehmens, Alwin Lehner, am Dienstag gestorben. Lehner, der 2015 von den VN mit dem Preis für sein unternehmerisches Lebenswerk geehrt wurde, hat das Unternehmen aus kleinsten Anfängen geschaffen. In der Waschküche im Elternhaus in Hard stellte er mithilfe der Familie die ersten Kunststoffbecher für Senf und Marmelade her. So entstand 1955 die Alpla, heute beschäftigt das Unternehmen 19.300 Mitarbeiter in 176 Produktionsstandorten in 45 Ländern . Alpla ist gelungen, trotz der Größe ein bodenständiges Familienunternehmen zu bleiben,das bis heute geprägt ist von der Persönlichkeit des Firmengründers Alwin Lehner.