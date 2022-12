Altstars boten Hallenfußball vom Allerfeinsten - alle Geehrten

Die Jubiläumsausgabe vom Wolfurter Hallenmasters ist das Schaulaufen von alten und neuen Jungstars.

Knapp 400.000 Zuschauer, etwa 9400 Spiele, 3300 Stunden Nettospielzeit, sechzehn verschiedene Sieger, 24 Mal die besten Hallenkicker geehrt, zwanzig Torhüter wurden ausgezeichnet und 22 Torjäger erhielten eine große Ehrung, das sind die wichtigsten Fakten der 24-jährigen Geschichte im Sparkassen Wolfurter Hallenmasters. Beeindruckende Zahlen in der langen Ära vom Bandenzauber in der Hofsteighalle und die 25. Jubiläumsausgabe ist schon in vollem Gang. Zum großen Geburtstag von einem Vierteljahrhundert Hallenmasters haben die Fans der großen Vorarlberger Fußballfamilie bislang an den Turniertagen die spezielle Atmosphäre und einen modernen Hallenfußball genießen können. Der gesellschaftliche Aspekt hat im Hallenmasters eine große Bedeutung eingenommen und ist nicht mehr wegzudenken. Die inoffizielle Hallenfußballmeisterschaft ist längst zu einer Marke geworden. Das zeigt auch die Tatsache, dass viele Groß- und Kleinsponsoren das Spektakel zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel in irgendeiner Form, meistens in finanzieller Basis, tatkräftig unterstützen.