Altes Brauchtum im neuen Rahmen

Katharinentag in Au - neu gestaltet entpuppte sich als Publikumsmagnet

Im Festsaal herrschte ein reges Marktgeschehen, knapp dreißig Kunsthandwerker, Kaufleute und Vereine präsentierten sich nebeneinander als Aussteller. Liebevolle Handarbeiten, handwerkliche Kunstwerke, kreative Dekorationen und winterliche Handelsprodukte wurde an den Marktständen angeboten. Die einheitlichen Marktstände, weihnachtlich geschmückt und große Tannen, welche extra im Saal aufgestellt wurden, sorgten für ein vorweihnachtliches Ambiente. Auch der traditionelle Adventkranzverkauf durch den Pfarrgemeinderat kündete die bevorstehende Adventzeit an. Im Christkindl-Postamt wurde von zahlreichen Kindern Zeichnungen und Briefe ans Christkind geschrieben, die Christkindl-Briefmarke aufgeklebt und damit alle Wünsche in Erfüllung gehen sofort in den Christkindl-Postkasten eingeworfen. Zwischendurch konnten die Marktbesucher im Katharinen-Cafe der Auer Aktiv Frauen Platz nehmen oder sich ins Freigelände begeben. Dort wurde mit einer großen Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten aus heimischen Produkten für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt.