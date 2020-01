Alter und neuer Obmann ehrte 75 (!) Männer in Schwarz

Nikolaus Baumann bleibt Chef des Vorarlberger Schiedsrichterkollegiums

Ohne eine Gegenstimme wurde der Kennelbacher Nikolaus Baumann (61) bei der Jahreshauptversammlung des Vorarlberger Schiedsrichter Kollegiums im vollbesetzten Gösser-Saal erwartungsgemäß wieder zum Obmann gewählt. Der alte ist auch der neue „Boss“ unter den Männern in Schwarz. Ein Faktum aber, dass aufzeigt, dass die große Schiri-Familie mit der ehrenamtlichen Arbeit ihres alten, neuen Obmanns sehr zufrieden sind. Elf Jahre ist der 61-Jährige inzwischen schon Chef des Ländle Schirikollegiums.

In seiner Ära haben die fünf Säulen von Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz, Gerechtigkeit und Berechenbarkeit größte Priorität und auch in seiner kommenden Amtsperiode der nächsten vier Jahre ist dies das Motto. „Die Gewinnung von neuen Schiedsrichtern und die Erhaltung der bestehenden rund 160 aktiven Referees sind weiter das hochgesteckte Ziel. Die Kontinuität zu wahren und immer zum Wohle und im Sinn zu reagieren. Nur gemeinsam sind wir stark und endlich sind die Grabenkämpfe endgültig vorbei und gehören der Vergangenheit an. Durch das Ende der Altersbeschränkung an Schiedsrichtern, das kein Kriterium mehr darstellt zählt ob jung oder alt nur die Leistung auf dem Spielfeld. Alle Mitglieder ziehen nun an einem Strang“, so Nikolaus Baumann.

Der Generationswechsel stand in den letzen Jahren im Fokus. Diese intensive Maßnahmen wurden bestens umgesetzt. „Wir haben eine solide Basis für die Zukunft geschaffen“. Viele Neueinsteiger und junge Talente sind mit an Bord. Im neugestalteten Talentekader mit Leiter Michael Baumann erhalten die Aktiven von den routinierten Männer in Schwarz zusätzliche Unterstützung. Auch die Neueinsteiger bekommen im Coachingpool von älteren Schiris wertvolle Tipps.

Im Lauf seiner vierten Amtsperiode will er sich auch um seinen Nachfolger kümmern. Nach fünfzehn Jahren als Obmann soll dann insofern es einen geeigneten Nachfolger geben wird ein Schlussstrich gezogen werden. „Aber ich lasse das Kollegium sicher nicht im Stich.“ Nach den Abgängen von Robert Schörgenhofer – will FIFA und BL Beobachter werden – und dem verletzungsbedingten Karriereende von Dominik Ouschan stellt Vorarlberg seit vielen Jahren keinen Schiedsrichter mehr auf der internationalen Bühne. Allerdings hat Felix Ouschan, als einziger Vorarlberger leitet er Spiele in der Bundesliga, gute Chancen bald international unterwegs zu sein. Amina Raschid und Santino Schreiner haben den Sprung auf die internationale Bühne geschafft und sind 2020 erstmals FIFA SR Assistenten. Cindy Müller, Biljana Iskin und Markus Gutschi vertreten das Ländle schon viele Jahre auf der europäischen Bühne an der Linie.

In den letzten vier Jahren erwirtschaftete das Vorarlberger Schirikollegium einen Überschuss von etwa 13.000 Euro. Im Mittelpunkt standen neben den Neu- bzw. Wiederwahl des gesamten Vorstandes die Ehrungen der Schiedsrichter. 75 Männer in Schwarz wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Der Rankweiler Jürgen Dietrich wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

FUSSBALL

Neugewählter Vorstand des Vorarlberger Schiedsrichter-Kollegiums für die nächsten vier Jahre

Obmann: Mag. Nikolaus Baumann

Obmannstellvertreter: Manfred Boch

Schriftführer: Voislav Zubcic

Finanzreferent: Thomas Gangl

Regelinstruktor: Johannes König

Disziplinarreferent: Manfred Boch

Besetzungsreferent: Walter Steinhauser

Beobachtungsreferent: Manfred Hillberger

Talentekaderleiter: Michael Baumann

Beisitzer (Nachwuchs): Peter Heiss

Beisitzer: Peter Gruber, Marco Purtscher

Kassaprüfer: Daniel Bode, Wolfgang Brunner

Ehrenmitglied (neu): Jürgen Dietrich

Ehrennadel in Gold des VFV (25 Jahre Mitgliedschaft): Ismail Akuna, Herbert Beer, Ivan Borodenko, Yourdal Demirel, Jürgen Dietrich, Heinz Frühwirth, Thomas Gangl, Ferid Grosic, Manfred Hillberger, Dietmar Hochmayr, Dragan Jovanovic, Drago Jurcevic, Arthur Kirchmann, Kemal Nesimovic, Irfan Osmanagic, Robert Schörgenhofer, Herwig Seidler, Manuel Silva Dominguez, Halil Smlatic, Walter Steinhauser

Ehrennadel in Gold des VSK (20 Jahre Mitgliedschaft): Manfred Boch, German Böckle, Bernd Böckle, Ilomet Buyar, Walter Feurle, Peter Gruber, Elmar Gsell, Peter Heiss, Günther Lammer, Zdravko Lucic, Draguljub Macanovic, Cindy Müller, Voislav Zubcic

Ehrennadel in Silber des VSK (10 Jahre Mitgliedschaft): Ilyas Ay, Michael Baumann, Stefan Baumann, Anel Beganovic, Tobias Bilgeri, Guido Bolter, Andreas Brunner, Martin Dichtl, Erich Ender, Markus Gutschi, Reinhard Holzknecht, Drago Jankovic, Zlatko Jurcevic, Sebastian Kaufmann, Baris Kaya, Hasan Music, Alexander Muxel, Felix Ouschan, Werner Penn, Miloslav Popovic, Daniel Salzger, Pascal Schedler, Christoph Schneider