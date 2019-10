Alter EU-Vertrag: Türken dürfen nicht zur Integration gezwungen werden

Ein Abkommen zwischen der EU und der Türkei verbietet Integrationsmaßnahmen für türkische Staatsbürger in Österreich.

Türken bleiben wohl außen vor

Für die rund 120.000 in Österreich lebenden türkischen Staatsbürger wird das jedoch wohl nicht gelten, denn: Ein altes Abkommen mit der Türkei verbietet praktisch alle Integrationsmaßnahmen der Türken in Österreich - und in allen anderen EU-Staaten. Das "Assoziierungsabkommen" wurde 1963 zwischen den damaligen "Europäischen Gemeinschaften" und dem türkischen Staat geschlossen und 1970 um eine "Stillhalteklausel" erweitert.

Türken können nicht gezwungen werden

Das bedeutet, dass hier lebende Türken nicht zu Integrationsmaßnahmen gezwungen werden dürfen. Es handle sich laut Obwexer auch nicht um "totes Recht", sondern sei immer wieder Gegenstand von EuGH-Urteilen. "Damals herrschte eine Euphorie in Europa auch, was ein Heranführen der Türkei an Europa betraf. Das Abkommen war praktisch Vorschusslorbeeren, aus heutiger Sicht recht unvorsichtig, weil man offenbar nicht daran gedacht hat, dass es in Zukunft Situationen geben könnte, wo diese Klausel zum Problem wird", erklärt Obwexer weiter.