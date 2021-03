Alter Brauch in Rankweil: Palmbuschen und Ratschen für Ostern fertig

Das Palmenbinden und Ratschen Bauen auf dem Vorplatz der St. Josef Kirche fand großen Anklang und hat in der Marktgemeinde Rankweil schon Tradition

RANKWEIL. „Das Palmbinden ist ein volksreligiöses Brauchtum. Wir nehmen damit den Bericht aus dem Evangelium auf, in dem nachzulesen ist, dass viele Menschen Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem einen euphorischen Empfang bereiteten, in dem sie ihm zujubelten und mit Palmzweigen zuwinkten“, sagt Rankweil Pfarrer Dr. Walter Juen zur traditionsreichen Geschichte rund um das Palmenbinden und das Ratschen Bauen. Grün ist die Farbe der Hoffnung und deshalb wird dem Palmenbinden so großen Respekt gezollt. Natürlich ließ es sich Walter Juen nicht nehmen an der Veranstaltung teilzunehmen. Dank der Bereitstellung von Ästen, Sträucher und Zweigen aus der Bevölkerung und von der Marktgemeinde Rankweil kann der Veranstalter die Pfarre Rankweil mit den Ministranten jedes Jahr kurz vor der Karwoche zu diesem Anlass der Menschen die Möglichkeit bieten etwas selbst zu Basteln. Freiwillige Helfer von der Pfarre Rankweil sorgten für die idealen Rahmenbedingungen um das Palmenbinden und das Bauen von Ratschen zu ermöglichen. Viele Kinder und Erwachsene nutzten heuer die Chance und haben unter fachkundiger Anweisung, oder in Eigenregie die gutaussehenden Kunststücke mit Palmen und Flügelratschen erstellt. Mit dem Palmbinden verbunden ist das Ratschenbauen. Ratschen sind der akustische Ersatz für die Kirchenglocken, die am Karfreitag und Karsamstag schweigen. VN-TK