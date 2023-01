Älter als Dinosaurer: Fischer fangen Urzeit-Hecht

Der Alligatorhecht gehört zu den sogenannten "lebenden Fossilen". Eines dieser seltenen Geschöpfe wurde kürzlich in den USA von Anglern gefangen.

Alligatorenhechte lebten schon 35 Millionen Jahre, also noch bevor die letzten Dinosaurier ausstarben. Dem US-Anglern Keith Dees und seinem Sohn Huntley ging in Alabama (USA) eines dieser seltenen Exemplare an den Haken. 73 Kilogramm brachte der zwei Meter lange Fisch auf die Waage.