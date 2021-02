Alten- und Pflegeheime bis Ende Februar durchgeimpft

In Vorarlberg wurden bisher knapp 15.000 Menschen geimpft. Davon haben 9.000 Menschen schon die zweite Impfdosis erhalten.

Im Fokus des Corona-Impfprogramms in Vorarlberg stand in der vergangenen Woche die weitere Durchimpfung der Alten- und Pflegeheime. Mit Stand Sonntag wurde in 35 der 49 Heimen die zweite Dosis verabreicht.

Pflegeheime bis 20. Februar durchgeimpft

„Alle restlichen Heime haben in der kommenden Woche ihre Zweitimpfungstermine, sodass wir bis zum 20. Februar die Immunisierung dieser zuoberst priorisierten Zielgruppe abgeschlossen haben werden“, so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

1.087 Bewohner sowie 773 Mitarbeitende von Alten- und Pflegeheimen, die schon ihre Zweitimpfung bekommen haben, sind in der Zwischenbilanz berücksichtigt. Von neun Heimen, an denen am Samstag und am Sonntag geimpft wurde, liegen die genauen Zahlen noch nicht vor.

360 Über-80-Jährige geimpft

Auch im Impfzentrum in Dornbirn wurde am Samstag die Zweitimpfrunde für Über-80-Jährige, die nicht in Heimen wohnen, und Hauskrankenpflegekräfte fortgesetzt. Außerdem bekamen ca. 360 Personen aus der Gruppe "Ü80" und Hochrisikopatienten ihre erste Teilimpfung.

In Summe sind laut Dashboard in Vorarlberg aktuell 14.368 Menschen geimpft, davon 8.991 bereits mit der Zweitimpfung.

Auf der Online-Vormerkplattform auf www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft haben sich bisher 120.000 Menschen (einschließlich der bereits Geimpften) eingetragen.