Alte Tradition, neuer Standort

Bludenz. Das Funkenabrennen, zählt zu den spektakulärsten Brauchtumsfeuern der Alpenregion.

Dieses Jahr werden am Funkenwochenende, 25.-26. Februar, wieder hunderte Funkentürme entzündet. Am Funkensonntag findet das Spektakel der Funkenzunft Bludenz erstmals am neuen Funkenplatz in Brunnenfeld statt.

Die Bludenzer Funkenzunft veranstaltet dieses Jahr das Funkenabbrennen an einem neuen Standort. Auf Grund der zunehmend begrenzten Platzsituation im Bereich des bisherigen Funkenplatzes in der Schillerstraße, wird der Funken nun nach Brunnenfeld siedeln. Diesen besonderen Anlass unterstützt die Stadt Bludenz, indem sie die Stadtbuslinie 502 im Stundentakt verkehren lässt. Die letzte Abfahrt aus Brunnenfeld ist um 21.41 Uhr in Richtung Bludenz Bahnhof.

So kommen die Besucher*innen unbeschwert zur Veranstaltung und sicher wieder nach Hause. „Ich freue mich, für die Feuertaufe des neuen Funkenplatzes ideale Transportmöglichkeiten geschaffen zu haben,“ sieht Bürgermeister Simon Tschann dem diesjährigen Brauchtumsspektakel entgegen und Cenk Dogan, Vereins- und Kulturstadtrat fügt hinzu: „Danke der Funkenzunft Bludenz, dass sie diesen Brauch mit so viel Engagement pflegen und für dieses und hoffentlich viele weitere Jahren so eine gelungenen neuen Standort gefunden haben.“

Ab 13 Uhr können Kinder eigene Fackeln bauen, die am Abend angezündet werden. Um 18.15 beginnt der Fackel- und Lampionumzug vom Gasthaus Krone in Brunnenfeld zum neuen Funkenplatz. In diesem Bereich ist mit kurzzeitigen Straßensperren zu rechnen. Um 18.45 Uhr finden sich die BesucherInnen zum Fackelschwingen ein, und um 19 Uhr wird der Funken angezündet.

Die Gäste werden gebeten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Züge fahren den Bahnhof Brunnenfeld-Stallehr regelmäßig an. Für alle, die mit dem PKW anreisen, sind die Parkplätze im Gelände des Eurogast Grissemann und Autohaus Gunz/Sonderegger vorgesehen. Im Wohngebiet Brunnenfeld oder im Einzugsbereich des ASZ darf nicht geparkt werden, um den Busverkehr nicht einzuschränken. Für Bewirtung ist gesorgt und musikalische Schmankerln kommen von der Stadtmusik Bludenz.

Weitere Funken in Bludenz:

Fr 24/FEB: ab 17 Uhr

KINDER-FUNKENABBRENNEN Obdorf Bludenz

Gemeinsam mit dem Kindergarten Don Bosco wird der Brauchtum bereits am Freitag gefeiert.

Für Verpflegung ist gesorgt.

Sa 25/FEB: 20 Uhr Funkenplatz Braz

FUNKENZUNFT BRAZ:

FUNKENABBRENNEN MIT FEUERWERK

Infos: www.funkenzunft-braz.at

So 26/FEB: ab 13 Uhr

FUNKENABBRENNEN Bludenz (Brunnenfeld)

Programm beim neuen Funkenplatz in Brunnenfeld:

ab 13 Uhr: neuer Funkenplatz Brunnenfeld: Fackelbaukurs, Bewirtung.

18.15 Uhr: Fackel- und Lampionumzug vom Gasthaus Krone

zum neuen Funkenplatz

18.30 Uhr: Funkenabbrennen

Änderungen vorbehalten!

Infors unter: www.funkenzunft.com

So 26/FEB: ab 13 Uhr

FUNKENABBRENNEN Rungelin

ab 13 Uhr: Fackelbaukurs beim Zunflokal Rungelin

19 Uhr: Funkenabbrennen

Änderungen vorbehalten!

Infors unter: www.rungeliner-funkenzunft.clubdesk.com