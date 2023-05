Altbestand neu gedacht: Wohnen in einem Haus aus dem Jahr 1458

Von der Idee zum Zuhause

Seit Jahrzehnten befand sich das Haus in Besitz der Familie Längle. Und das bleibt es auch, denn mit Silvia zieht eine neue Generation in das kernsanierte Kleinod in Zwischenwasser ein. Vor rund zwei Jahren entschlossen sich Johannes, Silvia und Sohnemann Junis für ein ambitioniertes Projekt.

Renovieren und Bestand neu denken

BASEhabitat: Umbau mit Studenten der Kunstuniversität Linz

Stetige Adaption des Masterplans

Lehm, Schilfrohr und Bausubstanz

"Das Haus an sich bringt alles mit, was es braucht. Die Kunst bestand darin, darauf zu hören und dann zu adaptieren. Materialien, die bereits damals verwendet wurden, kamen auch jetzt wieder zum Einsatz", informiert Lampert weiter. In Sachen Dämmung kam deswegen bei Hägi Wendls eine Schüttung aus Lehm und Hackschnitzel zum Einsatz, auch Schilfrohr findet im Corpus des über 550 Jahre alten Bauwerks erneut Verwendung. "Die Arbeit am Haus ist ein Prozess. Jeden Tag gibt uns die Substanz des Gebäudes vor, was als Nächstes zu tun ist", führt Hausherrin Silvia weiter aus.