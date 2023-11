Altbau-Sanierung passt nicht ins Ortsbild – Baugesetz versus "Junges Wohnen"?

Ein neuerliches, unabhängiges Gutachten attestiert dem geplanten Projekt nun aber erneut die Unverträglichkeit mit dem Ortsbild. Das Bauherrenpaar, das bereits viel Zeit und Geld in das Haus investiert hat, zeigt sich brüskiert und will nun rechtliche Schritte einleiten. Zumal auch die Kosten von rund 3000 Euro für das Gutachten von den Antragsstellern zu tragen sind.

Versagung der Baubewilligung – das Guthaben im Detail

In dem von der Gemeinde Sulz in Auftrag gegebenen Guthaben, das VOL.AT vorliegt, ist die Rede von der Unverträglichkeit mit dem Ortsbild sowie dem Entbehren von gesetzlichen Grundlagen.

Außerdem kommt in dem Gutachten zur Sprache, dass sich die Antragssteller inhaltlich nicht mit den Kritikpunkten auseinandergesetzt und vielmehr abwertende Bemerkungen hinsichtlich des Gutachtens gemacht habe.

Unverständnis beim Bauherren-Paar, Gemeinde und Baurechtsverwaltung Vorderland wollen sich nicht äußern

"In der gegenständlichen Angelegenheit haben sich sachverhaltsmäßig keine Neuerungen ergeben. Bgm. Karl Wutschitz hat Ihnen ja bereits auf Ihre erste Anfrage per Mail entsprechende Informationen gegeben. Nach wie vor ist das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen und werden wir keine weiteren Auskünfte erteilen."

Für die Bauherren bleibt nun der erneute Einspruch und das Bauvorhaben wird sich wohl weiter in die Länge ziehen.

Damit will sich das Bauherrenpaar aber nicht begnügen: "Erneut verweist dieses Gutachten auf unserer Meinung nach widersprüchliche Auslegungen in Bezug auf das Baugesetz und die fehlende Vereinbarkeit mit dem Ortsbild. Wir werden das angesichts der zahlreichen, ähnlichen Bauten in Sulz und direkt neben unserem Projekt nicht auf uns sitzen lassen und selbstverständlich Einspruch erheben. Die Sache liegt nun bei unseren Anwälten."