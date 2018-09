Altachs Jugendtruppe gewinnt Derby gegen Hohenems

Die Rheindörfler gewinnen im Prestigeduell gegen Nachbarn Hohenems mit 3:1

So richtig einen tollen und modernen Offensivfußball brachte das Regionalligaderby zwischen Altach Amateure und Hohenems in der Cashpoint-Arena vor knapp 400 Zuschauern nicht. Die Anhänger aus beiden Lagern kamen bei weitem nicht auf ihre Kosten. Nicht umsonst stehen beide Traditionsvereine in der höchsten Amateurklasse Österreichs derzeit auf keinem einstelligen Tabellenplatz. Die Entwicklung der jungen Talente und Eigenbauspielern hat Vorrang. In der Startelf der zweiten Kampfmannschaft, welche nur mit dem einzigen Kaderspieler Lars Nussbaumer angetreten waren, standen gleich acht Kicker unter 20 Jahren. Hohenems bot sechs „Juniorenspielern“ unter 20 Jahren die Chance sich von Beginn an zu präsentieren. Der zweite Heimsieg der Rheindörfler wurde mit zwei Toren in drei Minuten schon kurz vor dem Pausenpfiff fixiert. Die Grafenstädter ohne die fünf Stammspieler Matthias Brugger, Kevin Dold, Philipp Glanzer, Berkant Özmen und Jan Stefanon kassierten schon die fünfte Auswärtsniederlage in der laufenden Saison. Tino Dietrich brachte die Hausherren mit einer schönen Direktabnahme aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Luka Dursun in Front (37.). Mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter erhöhte Nurkan Ibrahimi wenig später auf 2:0 und sorgte für eine komfortable Führung (40.). Kaderspieler Lars Nussbaumer ließ die große Chance aus, den Vorsprung auszubauen (57.). Alexander Petkovic gelang per Strafstoß dann das 3:0, die Partie war endgültig gelaufen (78.). Hohenems konnte nur noch das Ehrentor von Stürmer Kerim Kalkan in der Endphase erzielen (87.). „Das Wichtigste waren nach den zwei klaren Niederlagen nun im Prestigeduell die drei Punkte. Viel zu lange hat sich die Mannschaft das Leben unnötig schwer gemacht“, war Altach Amateure-Cotrainer Christian Schöpf zufrieden. Wenig erfreulich sah das Resümee von Hohenems-Coach Peter Jakubec aus: „Wir haben Altach die drei Gegentore viel zu leicht gemacht. Die Müdigkeit durch die englischen Wochen war zudem ein Problem. Trotz Wille in der zweiten Hälfte konnten wir dem Spiel keine Wende mehr geben.“