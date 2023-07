Altacher Jungs sammeln für die bald vierjährige Mia

Durch eine E.coli Infektion veränderte sich das Leben der bald 4-jährigen Mia drastisch. Um das kleine Mädchen aber auch die Familie zu Unterstützen haben die Altacher Jungs eine Spendenaktion organisiert.

Mia erlitt eine E.coli Infektion. Escherichia coli (abgekürzt E.coli) gehört zu einer Gruppe von Bakterien, welche im Darm gesunder Menschen von Natur aus vorkommen. Einige Stämme können jedoch eine Infektion im Verdauungstrakt, in den Harnwegen aber auch anderen Teilen des Körpers hervorrufen.

Dazu kommt noch, dass die bald Vierjährige auch an dem hämolytisch-urämische Syndrom (HUS) erkrankte. Das ist eine schwere Erkrankung, die in der Regel bei Kindern auftritt und bei der sich im ganzen Körper kleine Blutgerinnsel bilden. Aus diesem Grund befindet sich Mia derzeit auf Reha in Salzburg.