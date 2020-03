Altacher Funken brannte vorbildlich

Prachtwetter bei 39. Auflage des traditionellen Funkenabbrennens in der Kummenberggemeinde

Altach. Nachdem im vergangenen Jahr der Altacher Funken aufgrund des starken Windes um eine Woche verschoben werden musste, präsentierte sich das Wetter dieses Jahr von seiner besten Seite. Bereits am Nachmittag strömten die Besucher zum Funkenplatz in der Sandholzerstrasse und genossen neben dem Kinderfunken auch die herrlichen Sonnenstrahlen. Aus Sicherheitsgründen wurden die beiden Funken dieses Jahr jeweils um rund einen Meter kleiner errichtet, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Die beiden Funkenmeister Alex Müller (großer Funken) und Rene Loacker (Kinderfunken) hatten mit ihren Teams ihre Arbeit auf jeden Fall bestens verrichtet und so brannten beide Kunstwerke sehr zügig, aber völlig gleichmäßig ab. Nicht ganz zu verhindern war ein leichter Funkenflug, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Altach sorgten aber dafür, dass die angrenzenden Gebäude, als auch Bäume und Wiesen keinen Schaden erleiden mussten. Als geradezu sensationell konnte dann der Besucherandrang am Abend bezeichnet werden, der Funkenplatz war komplett belegt. Groß war auch die Begeisterung über das rund fünfminütige Feuerwerk von Philipp Kuschny – eine absolut faszinierende Darbietung.