Altach verlängert Negativserie mit Debakel bei der WSG Tirol

Der SCR Altach musste sich im West-Derby der WSG Tirol nach enttäuschender Leistung klar mit 1:5 geschlagen geben.

Für die Altacher ging es heute zur WSG Tirol - dabei wollten die Gäste aus dem Ländle gegen den Tabellen-Vorletzten die eigene Negativserie beenden. Ein voller Erfolg hätte dabei auch den Lustenauern im Kampf gegen den Abstieg geholfen. Doch nach einer ereignisarmen ersten halben Stunden, bei der die Hausherren leichte Vorteile hatten, gingen die Tiroler in der 33. Minute nicht unverdient durch Ertlthaler mit 1:0 in Führung. Strauß und Gugganig sahen dabei alles andere als glücklich aus. In der 39. Minute erhöhte Tirol auf 2:0 - erneut unter großer Hilfe von Gugganig, der eine Flanke per Kopf ins eigene Tor verlängerte. Und kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Prelec nach schwerem Gebauer-Fehler für das 3:0.