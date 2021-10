Altach will RB Salzburg historischen Rekord verderben

Außenseiter und der Tabellenvorletzte SCR Altach hofft gegen das Starensemble der Bullen auf eine Überraschung.

Es sind immer besondere Spiele, wenn der Gegner FC RB Salzburg heißt. In der heurigen Saison umso mehr, hat Salzburg die bisherigen Partien in der Bundesliga allesamt für sich entschieden.

Diese Frage konnten die verbleibenden 10 Teams der Bundesliga heuer alle miteinander nicht beantworten. Am nächsten an einen Punktgewinn gegen die Mozartstädter kamen noch die Austria und Hartberg, welche sich lediglich mit 0:1 geschlagen geben mussten. Die ersten elf Spiele in der Österreichischen Bundesliga zu gewinnen, ist zuvor noch keiner Mannschaft gelungen. Selbst 10 Siege am Stück sind eine äußerste Seltenheit: Im Jahre 1951 gelang der Wiener Austria jener Saisonstart, 2018 trug sich RB mit diesem Saisonstart ebenfalls Bundesligahistorie ein.