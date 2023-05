Altach will mit Sieg gegen Hartberg großen Schritt machen

Im Heimspiel gegen die Steirer ist der Vorletzte zum Siegen verdammt.

Der SCR Altach will den eigenen kleinen Vorteil im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vor dem direkten Duell mit der SV Ried behalten. Dazu nötig ist ein erfolgreicher Heimauftritt gegen den TSV Hartberg am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) in der Cashpoint Arena in der 7. Runde der Qualifikationsgruppe. Die Vorarlberger haben einen Zähler mehr als das Schlusslicht auf dem Konto, das allerdings schon am (heutigen) Freitagabend bei der WSG Tirol vorlegen konnte.