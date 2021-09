Altach will mit Casali und Prokopic auf die Siegerstraße zurück

Gegen den Aufsteiger Klagenfurt hoffen die Rheindörfler auf den zweiten Heimerfolg.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Altach vs Klagenfurt

Am Samstag gastiert Aufsteiger SK Austria Klagenfurt in der Cashpoint-Arena. Gegen den momentan punktgleichen Aufsteiger will das Team um Cheftrainer Damir Canadi auf die Siegerstraße zurückkehren.