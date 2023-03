Altach will in Salzburg eine positive Überraschung liefern

Die Rheindörfler hoffen beim Ligakrösus in Wals-Siezenheim auf Erfreuliches.

Der Ticker vom Spiel FC RB Salzburg vs SCR Altach

Der FC Salzburg gewann 26 Spiele in der Bundesliga und erzielte dabei 86 Tore gegen den SCR Altach – jeweils so viele wie kein anderes Team.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga die letzten zehn Heimspiele gegen den SCR Altach – eine derartige Niederlagen-Serie hat Altach in der Bundesliga bei keinem anderen Team. Insgesamt gewann Salzburg 15 der 18 BL-Heimspiele gegen die Vorarlberger (1U 2N).

Der FC Salzburg holte 54 Punkte aus den ersten 21 Spielen – eine neue Bestmarke in der Drei-Punkte-Ära nach 21 Spielen. Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Puntigamer Sturm Graz) in der Bundesliga ungeschlagen (16S 3U) und gewann die letzten acht Spiele.

Der FC Salzburg gewann 17 der ersten 21 Spiele – als erstes Team in diesem Jahrtausend. In der Geschichte der Bundesliga holte nur der FK Austria Wien 1985/86 mehr Siege (18) aus den ersten 21 Spielen.

Der SCR Altach erzielte 24% seiner Treffer in der Anfangsviertelstunde (5 von 21) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der FC Red Bull Salzburg ist als einziges Team in dieser BL-Saison ohne Gegentreffer in den ersten 15 Spielminuten.