Altach will im West-Derby die Torsperre und Negativserie beenden

Im Heimspiel gegen das Überraschungsteam WSG Tirol hoffen die Rheindörfler auf drei Zähler.

SCR Altach – WSG Tirol Sonntag, 26.02.2023, 14:30 Uhr, Cashpoint-Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Seit exakt 345 Minuten ist SCR Altach ohne Torerfolg und fünf Meisterschaftsspiele in Folge ohne Sieg, davon nur ein Punkt geholt.

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (2S 1U) – wie zuvor nur in den ersten vier BL-Duellen (3S 1U). Dazwischen blieben die Tiroler vier BL-Spiele in Folge ungeschlagen (3S 1U).

Die WSG Tirol traf in jedem der fünf Auswärtsspiele beim SCR Altach (9 Tore). Das gelang den Tirolern in der Bundesliga bei mindestens fünf Auswärtsspielen sonst nur beim FC Admira (7 Tore).

Der SCR Altach absolviert gegen die WSG Tirol sein 400. Spiel in der Bundesliga und knackt damit als 13. Klub die 400er Marke.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga drei Auswärtsspiele in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Weiters halten die Tiroler nun bei fünf Auswärtssiegen – nie mehr in einer gesamten BL-Saison (je 5 in 2020/21 und 2021/22).

Der SCR Altach und die WSG Tirol erzielten je vier Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mindestens 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga.

Nach drei Spielen ohne Tore und Punkte will der SCR Altach im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder zurück auf die Siegerstraße finden. "Wir haben die Möglichkeit, den Bock umzustoßen. Darauf warten wir. Wir brauchen Erfolgserlebnisse", sagte Altach-Trainer Miroslav Klose. Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) empfangen die Vorarlberger die fünftplatzierte WSG Tirol, die vier Spiele vor der Punkteteilung ihren Platz in der Meistergruppe so gut wie fixieren kann.

Altach. Die Mannschaft von Thomas Silberberger hat einen komfortablen Polster von sechs Punkten auf die Konkurrenz unter dem Strich, das Duell im Ländle ist zumindest ein kleiner Matchball. "Die anderen spielen vor uns. Es kann sein, dass wir am Sonntag wissen, dass wir mit einem Sieg auf die Ziellinie kommen", erklärte der Coach. "Die Geschichte zeigt, dass 30 Punkte reichen." Die Wattener haben derzeit 27 Punkte auf dem Konto. Silberberger warnte aber gleichzeitig vor dem "extrem schweren" Restprogramm mit Partien gegen den LASK, bei Rapid sowie gegen Sturm und wäre auch mit einem Remis in Altach zufrieden.

In Vorarlberg erwartet Silberberger, der auf Leistungsträger Thomas Sabitzer (Jochbein-Operation) verzichten muss, jedenfalls "ein schwieriges Match". Der Papierform "sollte nicht allzu viel Beachtung" geschenkt werden. Auf der Gegenseite steht die Klose-Elf nach Niederlagen zum Frühjahrsauftakt gegen den LASK (0:1) und bei Rapid (0:3) unter Druck, der Vorsprung als Tabellen-Zehnter auf Schlusslicht Ried beträgt nur einen Punkt. "Wir haben versucht, die richtigen Schlüsse zu ziehen", blickte Ex-Weltmeister Klose auf das Spiel in Wien zurück.

Die Einstellung und "das Herz" seiner Mannschaft habe den Deutschen aber positiv gestimmt. "Wir müssen schauen, dass wir mit Überzeugung auf die Kiste gehen und in Führung gehen. Wir haben richtig Qualität in der Mannschaft, das sehen wir oft im Training", betonte Klose, der ein "hartes, kampfbetontes" Duell erwartet. Amir Abdijanovic gab sich indes kämpferisch. "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und Wattens hat momentan viel mehr zu verlieren als wir", sagte der Altach-Stürmer.

APA

Bundesliga 2022/2023

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 18 14 3 1 40:10 45

2. SK Sturm Graz 19 11 6 2 30:14 39

3. LASK Linz 19 9 7 3 33:22 34

4. SK Rapid Wien 18 8 3 7 28:19 27

5. WSG Tirol 18 8 3 7 30:30 27

6. FK Austria Wien 19 8 5 6 31:27 26

7. SK Austria Klagenfurt 19 7 3 9 29:36 24

8. SC Austria Lustenau 19 5 6 8 24:33 21

9. Wolfsberger AC 18 6 2 10 33:36 20

10. SCR Altach 18 4 3 11 20:38 15

11. TSV Hartberg 19 4 2 13 18:38 14

12. SV Ried 18 3 5 10 13:26 14

19. Spieltag