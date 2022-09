Altach will gegen Klagenfurt endlich den Negativtrend stoppen

Im Heimspiel gegen den Siebten aus Kärnten hoffen die Rheindörfler auf einen vollen Erfolg und das Ende der Negativserie.

Der SCR Altach ist in seinen ersten zwei Bundesliga-Duellen gegen Austria Klagenfurt ohne Punkt und sogar Tor geblieben. Im dritten Anlauf soll am Samstag (17.00 Uhr) mit Heimvorteil der erste Sieg und damit der nächste Schritt in die richtige Richtung gelingen. "Wenn man die Punkteausbeute sieht, wären das drei Punkte", stellte Trainer Miroslav Klose am Freitag klar. Die Kärntner sind im schwierigen zweiten Jahr in der Fußball-Bundesliga angekommen.

Match Altach vs Klagenfurt

Cashpoint SCR Altach – SK Austria Klagenfurt Samstag, 17.09.2022, 17:00 Uhr, Altach, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Der SK Austria Klagenfurt gewann das erste Duell gegen den SCR Altach mit 4:0 – der höchste Klagenfurter BL-Sieg. Die Tore erzielten Markus Pink (2), Florian Rieder und der Altacher Pape Alioune Ndiaye per Eigentor.

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga beide Spiele gegen den SCR Altach. Die Klagenfurter erzielten 2021/22 gegen Altach sechs Tore – gegen kein Team mehr und nur gegen die Vorarlberger blieben Kärntner ohne Gegentor.

Der SCR Altach erzielte in dieser Saison der Bundesliga vier Kopfballtore (Höchstwert) – alle vier in Heimspielen. Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der Bundesliga (40 Spiele) insgesamt sechs Kopfballtore – alle sechs auswärts.

Der SK Austria Klagenfurt gewann 54,3% der Zweikämpfe – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Der SCR Altach liegt mit 51,5% auf Platz 3. Die Vorarlberger begingen 79 Foulspiele – so wenige wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult bejubelte in der Bundesliga bisher 399 Tore seiner Teams (FC Kärnten, SK Rapid Wien und SK Austria Klagenfurt), bei dem nächsten Treffer wäre er der 11. Trainer mit mindestens 400 BL-Toren.

Im dritten Anlauf will der Altach endlich gegen die Violetten anschreiben. Mit dem ersten Zu-Null Ergebnis der Saison im Rücken arbeitet die Mannschaft von Miroslav Klose am nächsten Schritt in die richtige Richtung

Klose lässt Systemfrage offen

Wichtig ist dem Trainerteam, dass die Mannschaft selbst ein gutes Gefühl auf dem Platz hat – deshalb auch letzthin die Umstellung auf ein 5-3-2 System. Auf keinen Fall will sich der SCRA aber passiver mit dem Ball verhalten, beim WSG Spiel war offensichtlich, dass beide Außenverteidiger stets nach vorne schoben und für Gefahr sorgten. Den Gegner schätzt der 44-Jährige als sehr gefährlich ein, er beobachtete die Klagenfurter live beim ÖFB-Cup Spiel in Bregenz. Auf die bewegliche Angriffsreihe muss sein Team besonders achten, in einem Spiel auf Augenhöhe werden Kleinigkeiten entscheiden, so Klose weiter.

Nachdem in der letzten Saison gegen die Kärntner nichts zu holen gewesen war, brennen Zwischenbrugger und Co. umso mehr auf den ersten Pflichtspielsieg gegen Klagenfurt.

Bundesliga 2022/2023

Tabelle: 1. FC RB Salzburg 21; 2. LASK Linz 18; 3. SK Sturm Graz 15; 4. SC Austria Lustenau 12; 5. SK Rapid Wien 10; 6. Austria Wien 9; 7. Klagenfurt 8; 8. WAC 8; 9. Tirol 8; 10. Hartberg 7; 11. Ried 5; 12. SCR Altach 5;

9. Spieltag (17./18. September)

Cashpoint SCR Altach – SK Austria Klagenfurt Samstag 17 Uhr; LASK Linz – WSG Tirol Samstag 17 Uhr; Wolfsberg – TSV Hartberg Samstag 17 Uhr; SK Sturm Graz – SC Austria Lustenau Sonntag 14.30 Uhr; FK Austria Wien – SV Ried Sonntag 14.30 Uhr; FC RB Salzburg – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr;