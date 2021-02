Altach verpflichtete Neven Subotic bis Saisonende

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat am Montag die Verpflichtung von Innenverteidiger Neven Subotic bis Saisonende vermeldet.

Altach. Der 1,93 Meter große Abwehrspieler bringt die Erfahrung von 232 deutschen Bundesliga-Spielen und 42 Partien in der französischen Ligue 1 mit. Nach seinem Abgang aus Dortmund nach neuneinhalb Jahren (in der Frühjahrssaison 2017 zwischenzeitlich an den 1. FC Köln verliehen) im Jänner 2018 spielte er für AS Saint-Etienne, Union Berlin und zuletzt für Denizlispor. In Altach erhält Subotic die Rückennummer 6.