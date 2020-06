Altach verpasst Sieg in Spiel eins nach der Corona-Pause

Der SCR Altach musste sich im ersten Spiel nach 86 Tagen Bundesliga-Pause mit einem 1:1 gegen den SV Mattersburg begnügen.

86 Tage nach dem letzten Spiel in der Österreichischen Bundesliga ging es nach der Corona-Pause heute endlich wieder weiter. Für die Altacher ging es zum Auftakt nach Mattersburg. Dabei wollten die Gäste aus dem Ländle mit einem Sieg den Grundstein für die Teilnahme am Europa League Playoff legen. Das Spiel fand natürlich ohne Zuseher statt.

Im Spiel selbst übernahmen die Altacher dann von Beginn weg das Kommando und versuchten über viel Ballbesitz zum Erfolg zu kommen. Dennoch war ein grober Abwehrfehler der Hausherren notwendig, um das 0:1 zu erzielen: nach Meilinger-Vorarbeit sorgte Schreiner dann für die verdiente Führung. Doch die Freude währte nicht lange, bereits in der 20. Minute gelang Jano der schnelle Ausgleich.

In der 28. Minute hatten die Gäste dann Pech, als Zwischenbrugger aus wenigen Metern an der Latte scheiterte. In weiterer Folge kamen die Mattersburger besser ins Spiel, dennoch war das 1:1 zur Pause glücklich für die Hausherren.

Ausgeglichene 2. Halbzeit

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichenere Partie als noch in Halbzeit eins. Beide Mannschaften kamen immer wieder zu Chancen, ließen diese jedoch jeweils ungenutzt. Dies lag auch daran, dass sich die Abwehrreihen jeweils mit vollem Einsatz gegen einen zweiten Gegentreffer wehrten und sich in jeden Schuss warfen. Die beste Chance der Altacher vergab Gebauer in der 77. Minute, als er den Ball alleine vor Kuster am Tor vorbei setzte. Da auf der anderen Seite Bürger kurz vor Schluss den Ball bei einem Stanglpass knapp verfehlte, endete das Spiel mit 1:1.

Gerade für die Altacher wäre am heutigen Abend durchaus mehr möglich gewesen. In der Tabelle setzte sich die Pastoor-Elf dennoch zumindest zwischenzeitlich an die Spitze der Qualifikationsgruppe.