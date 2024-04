Altach verpasst Heimsieg trotz zweimaliger Führung

Der SCR Altach kassierte gegen BW Linz gleich zweimal den Ausgleich und musste sich mit einem 2:2 zufrieden geben.

Altach verspielt erneut eine Führung

Auch nach der Pause lag der Ball früh im Netz, doch da der Ball noch nicht freigegeben war, zählte der Treffer der Altacher nicht. Doch in der 51. Minute war es soweit - Sofian Bahloul gelnag mit einem schönen Schuss in die Kreuzecke die erneute Führung. Auch dieses Mal hielt diese jedoch nicht lange, denn die Linzer kamen gegen eine schläfrige Altacher Defensive durch Simon Seidl in der 60. Minute zum Ausgleich. In weiterer Folge verlor das Spiel wieder etwas an Tempo und so war es wenig verwunderlich, dass es bei diesem 2:2 blieb - dem bereits vierten Remis der Altacher in der Qualifikationsgruppe.