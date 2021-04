Altach verliert zum Auftakt der Qualifikationsgruppe

Der SCR Altach musste sich nach einer vor allem offensiv enttäuschenden Leistung auswärts Austria Wien mit 2:0 geschlagen geben.

Zweimal Glück für Altach

Gleich in der Anfangsphase hatten die Altacher Glück, als ein Schösswendter-Treffer aufgrund eines angeblichen Foulspiels aberkannt wurde. In weiterer Folge neutralisierten sich die beiden Mannschaften großteils gegenseitig, wobei Altach mit Fortdauer der ersten Halbzeit etwas besser in die Partie kam. Chancen waren dennoch Mangelware. Kurz vor der Pause hatten die Gäste dann erneut Glück, als Zwischenbrugger für den bereits geschlagenen Kobras auf der Linie klärte und so das 0:0 zur Pause sicherstellte.