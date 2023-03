Altach verliert nach schwachem Auftritt

Bei Austria Klagenfurt setzte es für den CASHPOINT SCR Altach eine klare 0:3-Niederlage.

Für den CASHPOINT SCR Altach wird die Situation im Tabellenkeller immer bedrohlicher. Bei Austria Klagenfurt setzte es nach bedenklicher Vorstellung eine 0:3-Klatsche.

Schwacher Altacher Auftritt

Die Altacher verschliefen den Start in der Kärntner Landeshauptstadt komplett. Keine Agressivität in den Zweikämpfen und dazu Fehleranfälligkeit in der Defensive. Dies resultierte zu einem frühen Gegentreffer in Slapstick-Manier.

Strauss mit einem Rückpass auf Jungdal, der dänische Keeper hielt die Kugel zu lange am Fuß. Beim Befreiungsversuch traf er den Kopf von Straudi, der Ball landete an der Querlatte, Rieder hatte aus kurzer Distanz dann keine Mühe zur 1:0-Führung für die Klagenfurter einzuschieben (14.).

Erst danach gab es ein erstes kleines Lebenszeichen der Rheindörfler, Balic setzte nach Herold-Vorarbeit seinen Schuss aber am Gehäuse vorbei. Wenig später dann aber schon wieder Jubel auf der Gegenseite: Rieder düpierte Nelson, zog an der Strafraumecke ab und erhöhte via Innenstange auf 2:0 (26.). Die erschreckend schwache Leistung des SCRA setzte sich in weiterer Folge fort, Pink erzielte per Kopf den dritten Treffer für die Gastgeber (33.).

Torsperre bleibt bestehen

Trainer Klose wechselte zur Pause drei Mal, am Spielgeschehen änderte sich allerdings so gut wie nichts. Offensiv blieb man über weite Strecken harm- und planlos und gegen den Ball erschreckend fehleranfällig. Nachdem die Kärntner in Anbetracht der sicheren Führung einen Gang zurückgeschaltet hatten, kamen die Altacher ihrerseits zu zwei nenneswerten Gelegenheiten. Allerdings blieben Balic und Kapitän Jäger bei ihren Abschlüssen ohne zählbaren Erfolg.