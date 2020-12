Altach verliert das letzte Heimspiel des Jahres

Gegen St. Pölten setzte es zum Ende des Heimspieljahres eine bittere 0:4-Pleite.

Wenig später musste bei Altach erstmals gewechselt werden. Anderson konnte aufgrund einer Verletzung nicht mehr weitermachen, für ihn kam Emanuel Schreiner in die Partie. Mit ihrer ersten richtigen Chance gingen die Gäste nach einer guten Viertelstunde dann in Führung. Hugi kam über die linke Seite, spielte im Zentrum auf Schmidt. Der Offensivmann ließ Martin Kobras aussteigen und schob zum 0:1 aus Altacher Sicht ein.

Diesen gab es dann auf der Gegenseite, Edokpolor sah nach erneutem Foulspiel die gelb-rote Karte. Der SCRA musste also ab Minute 36 mit einem Mann weniger agieren und zudem einem Rückstand hinterherlaufen. Vor dem Halbzeitpfiff fand dann Stefel noch die große Ausgleichschance vor, nach einem Angriff über rechts landete die Kugel beim Mann mit der Nummer 7, der den Schuss aber deutlich über den Kasten etzte. So ging es mit dem 0:1 in die Katakomben.

Mittlerweile war der Regen in Schneeregen übergegangen und nur wenige Minuten nach Wiederbeginn musste Kobras zum zweiten Mal hinter sich greifen. Nach einem Freistoß kam Hugi im Altacher Strafraum noch einmal an den Ball und bezwang den Altacher Keeper. Besonders bitter, der Torschütze hätte nach einer Tätlichkeit in Halbzeit eins gar nicht mehr am Platz stehen dürfen.