Altach verliert auch das zweite Westderby

Der CASHPOINT SCR Altach unterliegt bei Wacker Innsbruck mit 0:1.

In der 14. Runde der tipico Bundesliga stand für den CASHPOINT SCR Altach das Westderby gegen Wacker Innsbruck auf dem Tivol am Programm.

Dennoch gingen die Gastgeber sieben Minuten vor der Pause in Front. Nach einer falschen Abseitsentscheidung nach einem Altacher Angrif verschätzte sich Gebauer bei einem Zweikampf, die folgende Flanke von Durmus landete bei Dedic, der die Tiroler entgegen dem Spielverlauf in Führung brachte.

Im Gegenzug hätte der SCRA beinahe ausgeglichen, ein Schuss von Dobras landete aber leider nur im Außennetz. So ging es mit einem knappen 0:1-Rückstand in die Pause. 45 Minuten waren die Altacher zwar optisch überlegen, ohne selbst wirklich zwingend zu werden.

Ticker Nachlese

Der US-Amerikaner fand dann auch die erste erwähnenswerte Gelegenheit in Halbzeit zwei vor, scheiterte mit seinem Abschluss aber an Knett (56.). Das nächste Mal gefährlich wurde es dann allerdings vor Kobras, und das bereits eine gute Viertelstunde vor dem Ende. Harrer setzte sich im Strafraum durch und spielt zur Mitte, wo ein Schuss von Durmus aber von der Altacher Defensive geblockt und so zur Beute von Kobras wurde.

So blieb es schlussendlich bei der 0:1-Niederlage für den SCRA, der damit auch das zweite Westderby in dieser Saison verliert. Optisch waren Nutz & Co. zwar das bessere und aktivere Team, am Ende fehlte es dann aber an der Durchschlagskraft in der Offensive.