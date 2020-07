Altach unterliegt in St. Pölten mit 0:2

Der CASHPOINT SCR Altach verliert vor dem Play-Off Spiel am kommenden Mittwoch bei der Wiener Austria die Partie in St. Pölten mit 0:2.

Im letzten Spiel der Qualifikationsrunde trat der CASHPOINT SCR Altach beim SKN St. Pölten an. Die Gastgeber konnten am letzten Spieltag das Abstiegsgespenst verjagen, für die Rheindörfler diente die Partie zur Vorbereitung auf das am Mittwoch anstehende Europa League Play-Off Duell bei der Wiener Austria. Demensprechend rotierte Trainer Alex Pastoor, mit Philipp Netzer kehrte der etamäßige Kapitän zurück in die Startelf.