Altach unterliegt im letzten Testspiel gegen Villarreal

Gegen das Team aus der Primera Division setzte es für die Standfest-Elf eine 0:3-Niederlage.

Vier Tage vor dem Pflichtspielauftakt in Traiskirchen stand für Bundesligist CASHPOINT SCR Altach gegen den FC Villarreal eine letzte Formüberprüfung auf dem Programm. Das Team aus der Primera Division befindet sich zur Zeit auf Trainingslager in der Schweiz und so konnte dieses Testspiel gegen einen international namhaften Gegner im Schnabelholz fixiert werden.

Das „gelbe Uboot“ – so wird Villarreal von den Fans genannt - trat mit einigen bekannten Akteuren wie Nationalspieler Yeremy Pino oder Samuel Chukwueze an. Und die Spanier waren dann erwartungsgemäß tonangebend, die Rheindörfler hielten aber nach Kräften dagegen.

Moreno mit der Führung

Nachdem zunächst ein vermeintlicher Treffer von Chukwueze aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte, war es nach 22 Minuten dann aber so weit, Gerard Moreno brachte den ehemaligen CL-Halbfinalisten in Front. Altach kam in Person von Christian Gebauer zu einem nennenswerten Abschluss, der Schuss des Rückkehrers landete aber in den Armen von Keeper Jörgensen.

Neo-Coach Joachim Standfest wechselte erwartungsgemäß zur Pause komplett durch, exakt gleich handhabten dies die Gäste. Somit standen sich in den zweiten 45 Minuten also zwei komplett unterschiedliche Formationen gegenüber. Die erste Chance in Halbzeit zwei hatten die Altacher in Person von Jan Jurcec, dessen Versuch per Fußabwehr von Goalie-Dino Pepe Reina entschärft werden konnte.

Pedraza und Terrats erhöhen

Es waren knapp 58 Minuten absolviert, da erhöhten die Spanier auf 2:0. Pedraza setzte sich über links durch und bezwang Altachs neuen Torhüter Alexander Eckmayr, der sein Debüt im Trikot der Rheindörfler gab. Für Applaus von den Rängen sorgte dann ein akrobatischer Abschluss von Fadinger, der sein Ziel allerdings verfehlte (64.).

Insgesamt 2.735 Zuschauer waren an diesem lauen Sommerabend in die CASHPOINT Arena gekommen und diese sahen eine Viertelstunde vor dem Ende schließlich auch noch das 0:3 durch Terrats.

Trotz der Niederlage zeigte der SCRA zumindest einige positive Ansätze gegen einen Gegner, der nicht nur auf dem Papier auf einer anderen Ebene vorzufinden ist. In der Schlussphase machte ein Weiteres Mal Fadinger auf sich aufmerksam, der Neuzugang aus Hartberg verpasste den Ehrentreffer für seine Mannschaft nur knapp (83.).