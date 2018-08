Altach unterliegt gegen Meister Salzburg mit 2:3

Zwei Mal konnten die Akteure des SCRA einen Rückstand ausgleichen, am Ende reichte es dennoch nicht für einen Punktgewinn.

In der 5. Runde der tipico Bundesliga empfing der CASHPOINT SCR Altach Seriemeister und CL-Aspirant Red Bull Salzburg. Trainer Werner Grabherr schickte sein Team in einer 5-3-1-1 Formation auf das Feld, Joshua Gatt fungierte dabei als Solospitze.

Der Matchplan auf Altacher Seite blieb aber auch nach dem frühen Rückstand unverändert. Mit Balleroberungen und schnellem Umschaltspiel wollte man den Salzburgern Probleme bereiten. Zum ersten Mal gelang das dann in Minute zehn, Dobras bediente Gatt, dieser spielte mit der Ferse weiter Fischer. Der erste Schussversuch wurde von der Defensive der Gäste zwar noch geblockt, im zweiten Versuch verwandelte Fischer mit links zum Ausgleich. Es war dies der Premierentreffer in der Bundesliga für den Neuzugang aus Hartberg.

Der Meister aus der Mozartstadt hatte erwartungsgemäß klare Vorteile in der Ballbesitzstatistik, in Minute 21 nutzten die Gäste dann eine sich bietende Lücke gnadenlos aus. Schlager bediente Prevljak und der Angreifer überwand mit seinem platzierten Schuss Goalie Lukse ein zweites Mal – 1:2.

Wer erwartete, dass die Salzburger aufgrund des anstehenden CL-Qualifikationsrückspiels gegen Belgrad mit angezogenener Handbremse oder gar unkonzentriert auftreten würde, wurde in diesen ersten 45 Minuten schnell eines Besseren belehrt. Der Ball lief auf nassem Untergrund gut in den Reihen der „Bullen“, die Rheindörfler waren über die meiste Zeit mit Defensivarbeit beschäfigt und konnten in der Offensive zu selten Nadelstiche setzen. So ging es aus SCRA-Sicht mit 1:2 in die Halbzeitpause.