Altach unterliegt abgeklärten Salzburgern klar

Der SCR Altach musste sich Meister Red Bull Salzburg trotz guter Leistung auswärts klar mit 0:3 geschlagen geben.

Für die Altacher ging es am heutigen Samstag zum Serienmeister Red Bull Salzburg. Dennoch war die Chance auf Punkte gegen den klaren Favoriten selten so groß, wie in der aktuellen Phase. Denn die Roten Bullen konnten nur eines der letzten fünf Spiele in der Bundesliga gewinnen. In der ersten Halbzeit zeigten mutige Altacher wenig Respekt und kamen zu mehreren guten Chancen - vor allem zu Beginn des Spiels. Die Salzburger waren ihrerseits aber auch stetig um ein hohes Tempo bemüht und kamen ebenfalls zu guten Möglichkeiten. So lieferten sich beide Mannschaften einen weitestgehend offenen Schlagabtausch. Kurz vor der Pause fiel der erste Treffer - nach Gloukh-Vorarbeit war es Dedic, der per Kopf zum 1:0 für Salzburg traf.