Altach und der WAC trennen sich mit einem torlosen Unentschieden

Trotz einiger guter Gelegenheiten kommt der CASHPOINT SCR Altach gegen die Lavanttaler nicht über ein 0:0 hinaus.

Torlose erste Hälfte

Insgesamt verlief die Partie ausgeglichen, wenngleich die Rheindörfler sehr bemüht waren, das letzte Zuspiel fand aber zumeist noch nicht den richtigen Abnehmer. Allerdings setzten die Gäste aus dem Lavanttal auch ihre offensiven Nadelstiche. So kam Bamba nach 25 Minuten im Zentrum zu einem Kopfball, der nur knapp an seinem Ziel vorbeiging. Wenig später versuchte sich Leitgeb aus der Distanz, Stojanovic packte sicher zu.

Ansonsten neutralisierten sich die Teams über weite Strecken, was zur Folge hatte, dass es nur wenige Strafraumszenen zu sehen gab. Dies sollte sich in den letzten Minuten der ersten Halbzeit aber noch ändern. Nach zwei Ecken kam jeweils Nuhiu zum Kopfball, die beide von der Kärntner Defensive vor der Linie abgeblockt wurden. Auf der Gegenseite hatte der SCRA dann das Glück auf seiner Seite, als ein Kopfball von Bamba an der Querlatte landete. So ging es schließlich mit dem torlosen Remis in die Pause.

Nuhiu-Tor zählt nicht

69 Minuten waren absolviert - in der Zwischenzeit hatte der Unparteiische mit zum Teil unverständlichen Pfiffen und Verwarnungen für Unmut auf den Rängen gesorgt – da tauchten die Wolfsberger ein weiteres Mal gefährlich vor Stojanovic auf, ein strammer Linksschuss von Boakye strich zur Zentimeter über den Querbalken. Vier Minuten später stand der Keeper auf der Gegenseite im Mittelpunkt, denn Bonmann verhinderte nach einem Kopfball-Aufsetzer des kurz zuvor eingewechselten Reiter per Glanztat den Altacher Führungstreffer.

Gegnerisches Tor wie vernagelt

Die Rheindörfler versuchten alles, auch noch in der siebenminütigen Nachspielzeit. Der Fußballgott war an diesem sonnigen Nachmittag aber wohl überall im Einsatz, nur nicht im Schnabelholz. Der erlösende Siegtreffer wollte einfach nicht gelingen und so blieb es am Ende beim 0:0. Aufgrund der Leistung hätte sich die Standfest-Elf an diesem Tag zwar mehr verdient gehabt, so war es schlussendlich ein Zähler, der auf das Habenkonto des SCRA wanderte.