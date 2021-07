Altach und Austria Lustenau sind in der großen Pflicht

Die zwei Profiklubs müssen im ÖFB-Cup auswärts gegen Regionalligaklubs ran. FC Dornbirn Spiel in St. Johann im Pongau verschoben.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Kalsdorf vs Altach

Der SCR Altach gastiert zum Saisonauftakt in der Steiermark. Zum Beginn geht es in die 7.000-Einwohner-Gemeinde Kalsdorf. Gegner in der 1. Runde des ÖFB Cups ist der gleichnamige SC Kalsdorf, der zu den Dauerbrennern der Regionalliga Mitte gehört. So tun Philipp Netzer und Co. auch in diesem Jahr gut daran, den SC Kalsdorf nicht zu unterschätzen. Immerhin gelang den Steirern, mit der Verpflichtung von Offensiv-Mann Rene Mihelic, im Sommer ein kleiner Transfer-Coup. Mihelic spielte zuletzt in der 1. Montenegrinischen Liga und kann drei Länderspiele für Slowenien vorweisen. Insgesamt hat Cheftrainer Jörg Schirgi sechs slowenische Akteure in seinem Kader, die durchwegs Erfahrung in der 1. und 2. Slowenischen Liga sammelte.

SC Kalsdorf - Cashpoint SCR Altach heute

Sportzentrum Kalsdorf, 18.30 Uhr, SR Sadikovski

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FC Wels vs Austria Lustenau

Mader-Debüt als Austria Lustenau Coach und viele Ausfälle.

„Die ersten beiden Spiele in Wels und dann zuhause gegen den GAK sind in meiner Trainerkarriere schon etwas ganz Besonderes. Es geht aber vorwiegend nur um den Verein und das Weiterkommen im österreichischen Pokal. Im Cup sind die unterklassigen Klubs doppelt motiviert und sind daher sehr schwere Gegner. Wir nehmen den Auftritt in Oberösterreich aber keineswegs auf die leichte Schulter und sind gefordert“, sagt Austria Lustenau Neocoach Markus Mader (53). Zum ersten Mal nimmt Mader in einem Bewerbsspiel auf der Betreuerbank der Austria Platz. Die Anreise zum Tabellenschlusslicht von der Regionalliga Mitte, FC Wels erfolgt schon am Vortag. Ein frühes Ausscheiden wie im Vorjahr in Runde eins mit der peinlichen 1:2-Pleite gegen Stripfing will die Austria natürlich vermeiden.

Mit Kapitän Matthias Maak (Adduktoren), Leo Mätzler (Bänderriss im Knöchel), Daniel Tiefenbach (rekonvaleszent), Raul Marte (Herzmuskelentzündung), Hakim Guenouche (Spielgenehmigung fehlt) und Clermont Foot 63 Leihgabe Brandon Baiye (Spielgenehmigung fehlt) stehen einige Kaderspieler der Lustenauer Austria nicht zur Verfügung. Ungewiss ob die Neuen Cem Türkmen, Jean Hugonet und Muhammed Saracevic einsatzberechtigt sind. Michael Cheukoua wird auflaufen. Torjäger Haris Tabakovic ist nach seiner Achillessehnenverletzung (Entzündung) wieder fit.

FC Wels – SC Austria Lustenau heute

Stadion Wels, 17 Uhr, SR Gmeiner

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel St. Johann vs FC Dornbirn

Orie hofft zum Comeback auf ein Weiterkommen im ÖFB Cup

Gegen Salzburger Regionalligist St. Johann im Pongau soll Pflichtspielstart positiv enden.Der FC Mohren Dornbirn ist nicht für ihre Stärke im ÖFB Cup bekannt. In den letzten acht Jahren erreichten die Messestädter nur ein einziges Mal die zweite Runde. Vor zwei Saisonen kam aber auch schon am zweiten Spieltag damals in der Steiermark bei St. Anna am Aigen das frühe Aus im nationalen Bewerb.

Gegen den Achten von der Regionalliga Salzburg der letzten Saison, St. Johann im Pongau sind die Dornbirner aber klar in der Favoritenrolle. Das Spiel auf Salzburger Boden steht aber auch ganz im Zeichen vom Comeback des Trainer Eric Orie (53). Bei seinem ersten Engagement beim FC Dornbirn hat Orie alle sechs Auswärtsspiele nicht verloren (3 Siege, 3 Remis). „Ein Sieg im Pokal wäre von ganz enormer Bedeutung. St. Johann ist aber sehr kampfstark und unsere besseren fußballerischen Mitteln sind zuwenig um dort zu gewinnen. Wir müssen die vielen Zweikämpfe im Mittelfeld für uns entscheiden. Ein frühes Tor könnte unser größter Vorteil sein“, so der Holländer. Mit sechzehn Feldspieler und zwei Tormänner reist der Zweitligist in den Salzburger Pongau. In punkto Startaufstellung ließ sich Orie nicht in die Karten blicken. Der Konkurrenzkampf im Team ist riesengroß und viele Kaderspieler haben die letzten Monate fast nicht gespielt. Wer von den Neuzugängen von Beginn an spielen wird, entscheidet sich erst kurz nach dem Abschlusstraining. Anes Omerovic dürfte aber mit Felix Gurschler oder Marcel Krnjic die beiden Innenverteidiger-Posten einnehmen. Ungewiss der Einsatz von Stefan Lauf, Kilian Bauernfeind, Thomas Baldauf, Pierre Nagler und Yann Kasai. Neuzugang und Altach Leihgabe Ronny Rikal fehlt wegen einer Muskelverhärtung und musste das Training abbrechen. Im Tor steht Lucas Bundschuh.

TSV St. Johann/Pongau – FC Mohren Dornbirn verschoben auf Dienstag, 27. Juli