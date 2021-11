Altach-Spiel verschoben, mehrere Coronafälle bei Gegner Sturm Graz

Das für heute Sonntag angesetzte Meisterschaftsspiel in der österreichischen Bundesliga in Altach wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel SCR Altach vs SK Sturm Graz

Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle beim SK Puntigamer Sturm Graz. Die Grazer, die bereits im Laufe der Woche mit Corona-Fällen zu kämpfen hatten, haben am gestrigen Samstag und heutigen Sonntag mehrere neue positive Fälle in der Roten Gruppe zu verzeichnen. Davon sind sowohl Spieler und Betreuer betroffen.

Nach der Enttäuschung zu Hause gegen Hartberg bläst Altach auf keinen Fall Trübsal, sondern zum Angriff. Gegen Sturm Graz erwartet sich Trainer Damir Canadi eine schwere Partie, jedoch glaubt er an die Fähigkeiten seiner Mannschaft. Altach tat sich in dieser Saison des Öfteren gegen spielerisch stärkere Mannschaften leichter als gegen Teams auf Augenhöhe. Acht der insgesamt 13 Punkte wurde gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte geholt. Dass in den letzten beiden Saisonen zumindest jeweils ein Spiel gegen die Grazer gewonnen wurde, stimmt den SCR Altach zudem positiv. Am Sonntag trifft man beim ersten Doppelheimspiel der Österreichischen Bundesliga-Geschichte um 14:30 Uhr auf die Blackies.