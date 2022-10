Altach gelingt mit 3:2-Sieg in Ried ein Befreiungsschlag

Der SCR Altach feierte auswärts beim SV Ried nach 1:2-Rückstand noch einen knappen 3:2-Sieg und gab dadurch die Rote Laterne an die Innviertler ab.

Für den SCR Altach ging es heute in Ried darum, nach sechs sieglosen Spielen endlich wieder drei Punkte zu holen. Und das Spiel begann vielversprechend - nach einem Eckball von Schreiner brachte Nuhiu die Gäste in der 3. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Freude hielt nicht lange, denn die Rieder schlugen nach einem schweren Fehler von Jurcec durch Mikic in der 7. Minute zurück. Nachdem die Altacher die ein oder andere Möglichkeit zu wenig konsequenz fertig spielten, gingen die Hausherren in der 23. Minute erstmals in Führung: Pomer ließ Casali mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze keine Chance. Die beste Chance auf den Ausgleich in der 1. Halbzeit hatte Tibidi, der jedoch am Rieder Schlussmann Sahin-Radlinger scheiterte.