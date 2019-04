Altach siegt dank toller zweiter Hälfte in Innsbruck

Der CASHPOINT SCR Altach drehte am Tivoli nach magerer erster Halbzeit auf und siegte schlussendlich mit 4:0.

Gleich zwei Mal steht in dieser Woche das Westderby zwischen dem CASHPOINT SCR Altach und dem FC Wacker Innsbruck auf dem Programm. Das Spiel am Innsbrucker Tivoli musste mit gut zehn Minuten Verspätung angepfiffen werden, da der Altacher Mannschaftsbus auf dem Weg ins Stadion in einen Stau geriet und erst gegen 18:20 Uhr eintraf. Die ersten beiden Saisonduelle in dieser Saison gingen jeweils an die Tiroler, beim dritten Aufeinandertreffen sollten aus SCRA-Sicht also endlich die ersten Zähler gegen das Schlusslicht her.